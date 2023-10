Serie C 2023 2024 | Recanatese corsara a Rimini | pareggi per Foggia e Benevento

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Oggi si sono giocate le partite valide per i Gironi A, B e C di. RISULTATI E CLASSIFICHE Per quanto riguarda il Girone A, vittoria esterna per la Pergolettese per 2-0 in casa della Fiorenzuola. Decidono le reti nel primo tempo di Piccinini al 13? e Guiu al 22?. Pergolettese che entra in zona playoff salendo in nona posizione a 10 punti. Fiorenzuola che resta ferma a 6 punti in 17ª posizione. Per quanto riguarda il Girone B,o pirotecnico tra Ancona e Vis Pesaro. Finisce 3-3 dopo le reti nel primo tempo di Spagnoli al 12? e di Di Paola su rigore al 27? e Mattioli al 31?. Seconda frazione che si apre con ilo dei padroni di casa al 48? con Basso e il gol di Agyemang all’85’. Il gol del 3-3 è di Sylla al 92?. Ancona in nona posizione con 8 punti, Vis Pesaro 16ª con un ...