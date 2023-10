Serie B | il Palermo non si ferma | Parma ko a Venezia Il Catanzaro si fa sotto

(Di domenica 8 ottobre 2023) Corini sbanca Modena ed è secondo con una gara in meno, ilcade aper 3-2 e si ritrova proprio i lagunari e i siciliani alle spalle in compagnia delcorsaro a Bolzano. Vola in alto anche il Cosenza, ricomincia la corsa della Cremonese

Calcio 2023 - 2024C Girone C SquadraWomen Ilfemminile di Antonella Licciardi torna alla vittoria, dopo la sconfitta contro il Lecce nello scorso turno. A Tommaso Natale le rosanero battono il ...Inizia alla grande l'avventura inA1 delle due compagini, la maschile e la femminile del Ct, quest'ultima matricola assoluta. I ragazzi compiono una vera e propria impresa andando a sbancare con il punteggio di 4 - 2 il ...

Corini sbanca Modena ed è secondo con una gara in meno, il Parma cade a Venezia per 3-2 e si ritrova proprio i lagunari e i siciliani alle spalle in compagnia del Catanzaro corsaro a Bolzano. Vola in ...Cremonese - Como (1-3) Si interrompe la serie positiva del Como, mentre la Cremonese si conferma imbattibile in trasferta. A dispetto del risultato, è stata comunque una gara combattuta fino alla fine ...