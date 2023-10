Serie B 2023 2024 | Cremonese corsara a Como | Spezia e Pisa non si fanno male

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si è chiusa la nona giornata del campionato di. RISULTATI E CLASSIFICA Torna al successo la, dopo il ko contro il Parma, e lo fa in casa delper 3-1. La doppietta di Coda e la rete di Okereke consegnano ai grigiorossi il settimo posto in classifica a 13 punti. Cutrone non basta ai padroni di casa per interrompere la striscia di sei risultati utili consecutivi, 2 pareggi e 4 vittorie.sesto a 14 punti.non si. Al Manuzzi di Cesena finisce 0-0 tra due squadre in estrema difficoltà in classifica.che resta in zona retrocessione al 17° posto a 6 punti.13° a 9. SportFace.