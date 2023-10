Serie A | Napoli - Fiorentina 1 - 3

Successo della Fiorentina, che si impone 3 - 1 sul campo del. Bonaventura, autore del secondo gol ospite, è il migliore in campo. Nella squadra di Garcia si salvano solamente Natan, Politano e Osimhen. Tutti i voti a cura di Riccardo ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'8ª giornata diA 2023/24: pagelle Fiorentina -Le pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina evalido per l'8ª giornata del campionato diA 2023/2024. TOP: Ikonè, Bonaventura FLOP: ...

Napoli-Fiorentina 1-3: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Dove vedere Napoli-Fiorentina, Cagliari-Roma e le partite di oggi di serie A Corriere della Sera

La Fiorentina vince contro il Napoli con un punteggio di 3-1 nell’ottava giornata del campionato di Serie A 2023-2024. La squadra allenata da Italiano si impone grazie ai gol di Brekalo, Bonaventura e ...Durante la partita Napoli-Fiorentina, una gaffe musicale ha sorpreso tutti: al posto dell’inno della Serie A, è risuonato ‘O Sole Mio. CALCIO NAPOLI. Insolito episodio prima del fischio d’inizio di ...