Serie A | Mourinho recupera il Lukaku più efficace | ha segnato quattro partite di fila

Leggi su justcalcio

(Di domenica 8 ottobre 2023) 2023-09-26 15:16:01 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: Romeluera fermo. Escluso dal Chelsea dopo il trasferimento irregolare dello scorso anno all’Inter (14 gol in 37), il belga ha trovato il gol va in fuga con il prestito alla Roma di José. “Romelu è felice. Ha bisogno di sentirsi amato, voluto e ha capito che la squadra aveva bisogno di un giocatore come lui. All’Inter non hanno motivo di arrabbiarsi. Devono essere contenti per il loro ex allenatore, che aveva bisogno di Romelu”, ha confessato ‘Lo Speciale’ dopo il gol del ‘9’ contro l’Empoli. Romelu è felice. Ha bisogno di sentirsi amato, voluto e di capire che la squadra aveva bisogno di un giocatore come lui. Jos, allenatore ...