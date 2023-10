Serie A | la Lazio batte l' Atalanta | vince il Frosinone

(Di domenica 8 ottobre 2023) La3 - 2 l'in casa e smuove classifica e certezze, trovando la terza vittoria in campionato e soprattutto segnali di crescita dopo un avvio altalenante. Avanti 2 - 0 per una ...

Labatte 3 - 2 l'Atalanta in casa e smuove classifica e certezze, trovando la terza vittoria in campionato e soprattutto segnali di crescita dopo un avvio altalenante. Avanti 2 - 0 per una autorete ...Il big match della domenica dellaA sorride allache, però, si era fatta rimontare il doppio vantaggio da un'Atalanta mai doma . Di fronte al pubblico dell'Olimpico, l'undici di Sarri ha il merito di tenere duro quando la ...

Lazio - Atalanta (3-2) Serie A 2023 la Repubblica

Serie A: Lazio-Atalanta 3-2, Vecino regala i tre punti a Sarri - Sportmediaset Sport Mediaset

che nella prima frazione ha anche trovato il suo primo centro in Serie A. Sarri (screenshot Dazn) – calciomercato.it Soprattutto nella prima parte dei primi 45 minuti la Lazio ha offerto un calcio di ...La Lazio batte 3-2 l'Atalanta in casa e smuove classifica e certezze, trovando la terza vittoria in campionato e soprattutto segnali di crescita dopo un avvio altalenante. (ANSA) ...