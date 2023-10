Serie A | Dybala esce in lacrime Mourinho | “Paulo non è ottimista”

...la Roma che travolge il Cagliari a domicilio nella sfida valevole per l'ottava giornata diA. ... In un pomeriggio di festa c'è comunque apprensione in casa romanista per l'infortunio di, ...... nel posticipo dell'8/a giornata diA. I giallorossi si impongono per 4 - 1 in Sardegna con una doppietta di Lukaku, ma rischiano di perdere per infortunioper diverso tempo. Dopo sei ...

Serie A: a Cagliari la Roma vince 4-1 Infortunio per Dybala LE FOTO ... Agenzia ANSA

Serie A: Cagliari-Roma 1-4, Mourinho torna a sorridere ma perde Dybala - Sportmediaset Sport Mediaset

AGI - Tutto troppo facile per la Roma che travolge il Cagliari a domicilio nella sfida valevole per l'ottava giornata di Serie A. All'Unipol Domus finisce 4-1 per i giallorossi grazie alla doppietta d ...Tra poco scendono in campo Napoli e Fiorentina che chiuderanno il quadro del turno. Di seguito le formazioni ufficiali del match. NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; ...