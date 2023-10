Serie A 2023 2024 | oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo l’ottava giornata

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ledellaotto giornate con quella della scorsa stagione:il posticipo della domenica sera, andiamo a scoprire quali squadre nel raffronto a distanza di unguadagnato punti e quali compagini invece ne ha persi. Passo in avanti di Milan, Inter e Juventus, mentre il Napoli e Lazio perdono terreno rispetto allo scorso. Molto bene la Fiorentina, male l’Atalanta e l’Udinese, che hlo scarto peggiore. Di seguito Sportface.it vi propone leaggiornate. ClassificaMilan 21 (+4) Inter 18 (+6) Juventus 17 (+4) Fiorentina 17 (+8) Napoli 14 (-6) Atalanta 13 (-7) Monza 12 ...

Matteo Politano come, qualche settimana fa, Osimhen : l'attaccante del Napoli, sostituito al 56' della sfida contro la Fiorentina , non prende bene la decisione di Garcia e si infuria. Esce dall'altra ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona, Fiorentina e Napoli si affrontano nel match valido per l'ottava giornata di campionato della/2024. Napoli - Fiorentina ...

Diretta Napoli - Fiorentina (1-3) Serie A 2023 la Repubblica

Serie A 2023/24 - Genoa - Milan 0-1 - Video RaiPlay

Prima trasferta e già punti pesantissimi in palio per la Gesteco: il Girone Rosso è serratissimo e l’occasione di imporsi su una neopromossa agli inizi della stagione va ...Si è conclusa sabato scorso la prima fase della Coppa Marche con una vittoria sulla Montegranaro & Angels, un buon test per le ragazze guidate dei coach Annunzi/Pistolesi che con un secco 3-0 fa propr ...