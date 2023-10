Serena Autieri | il dramma privatissimo ormai è emerso | la malattia le ha imposto di stare ferma immobile | Nessuno se lo aspettava

Leggi su howtodofor

(Di domenica 8 ottobre 2023)è un’attrice napoletana L’attrice ha confessato di aver attraversato un terribile periodo in cui si è ammalata con gravi conseguenze. L'è un’attrice napoletana molto seguita e amata dal pubblico italiano. Si è distinta per la sua naturalezza nell’entrare nel ruolo assegnatole e per la versatilità che la caratterizza, permettendole di interpretare qualsiasi personaggio. Da qualche anno però ha anche debuttato come conduttrice, in particolar modo su Rai 1, nel programma Dedicato, che purtroppo non ha avuto il successo sperato, ed è andato in onda solo per un anno. Nonostante questo imprevisto, perci sono state ancora speranze: infatti nel 2022 ha condotto Notte azzurra – La vittoria, insieme a Gina Lollobrigida, per celebrare la vittoria della Nazionale di Calcio Italiana ...