Secondo giorno di attacchi tra Israele e Hamas | sono già almeno mille le vittime

La guerra tra Israele e Hamas è arrivata al suo. L'operazione "Diluvio al - Aqsa" lanciata ieri dai militanti palestinesi non si è fermata dopo l'inevitabile reazione di Tel Aviv, che per tutta la giornata ha martellato la striscia ...Le infiltrazioni sventate Erano le immagini di lunghe colonne di carri armati diretti verso il confine con Gaza le prime a circolare sui social neldi guerra in Israele. Il Comando del ...

Secondo giorno di attacchi tra Israele e Hamas, sono già almeno ... Internazionale

Il secondo giorno di guerra tra Israele e Hamas, l'ulteriore sostegno ... Radio Popolare

Il Maccabi Tel Aviv ha annunciato la partenza dei giocatori stranieri del roster per Cipro. Il resto della squadra si ricongiungerà ai compagni nei prossimi giorni. Questa la decisione del club nel ...Napoli, Brescia e Reggio Emilia a punteggio pieno dopo due giornate. Così come Bologna, Venezia e Trento che però sono squadre più abituate a stare nelle zone alte ...