Scontri e raid contro Hamas | oltre 700 morti Stranieri tra gli ostaggi E gli Usa muovono una portaerei | La diretta

Continuano glitra i miliziani di Hamas e le forze israeliane dopo il tremendo attacco di sabato 7 ottobre. ... Sul fronte palestinese il numero dei morti causati daiisraeliani sulla ...... evento scatenante (comesulla spianata delle moschee a Gerusalemme), lancio di razzi da Gaza (quasi sempre respinti dal sistema di protezione Iron Dome),israeliani nell'enclave, ...

Ingenti attacchi aerei sulla Striscia di Gaza nella serata di domenica 8 ottobre. Le immagini che circolano sui social mostrano le città nel nord della Striscia in fiamme. «Il nostro Paese è in guerra ...Dopo gli attacchi aerei, per il governo di Netanyahu l’ipotesi di entrare con le forze di terra a Gaza sembra essere quella più probabile: un’azione militare definitiva contro i terroristi di Hamas po ...