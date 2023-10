Scisciano | uomo ferito alle gambe | ipotesi tentativo di rapina | indagano i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 52enne di(Na), già notoforze dell’ordine, è statoda due colpi d’arma da fuoco. E’ accaduto ieri in tarda serata. L’è stato ricoverato nell’ospedale di Nola dove sono intervenuti idella stazione di San Vitaliano. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il ferimento sarebbe accaduto in una strada didurante undi. Iper ricostruire l’episodio. Il 52enne non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.