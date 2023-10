Sciopero 9 ottobre 2023 | disagi per i lavoratori | le città interessate

(Di domenica 8 ottobre 2023)generale mezzi pubblici 3 dicembre- La giornata di domani, 9, si prospetta una giornata di notevoliper i pendolari in diverseitaliane, a seguito dellonazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb nel settore del trasporto pubblico locale. Bus, metro e tram saranno coinvolti, e sono previste manifestazioni in molte, tra cui Roma, Mestre, Venezia, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. Vediamo quali sono le ragioni di questa protesta e cosa si prevede possa accadere durante questa giornata di mobilitazione., tutte le ragioni: salari miglioni e condizioni di lavoro dignitose Il sindacato Usb ha dichiarato ...

Il 10dei taxi - Il 10, invece, saràdi 24 ore dei taxi e 'la causa scatenante è il decreto Asset, un provvedimento omnibus predisposto non a caso nel periodo estivo,...... siamo pronti allodei nonni. Non c'è nessuna attenzione da parte del Governo - continua [&... il Porto premiato alla Barcolana di Trieste Sanremo, Domenica 15apertura straordinaria ...

Sarà lunedì 9 ottobre in un giorno se possibile anche più complicato per chi usa i mezzi, con una coda martedì 10, l'agitazione del comparto dei trasporti. Si inizia lunedì appunto con lo sciopero ...Il sindacato di Maurizio Landini vince la scommessa e riempie una piazza senza bisogno di attori e cantanti, per una manifestazione tutta politica ...