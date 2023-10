Schmeichel duro contro Onana | «Ha sconvolto la squadra! Si fidano meno»

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023)in un’intervista rilasciata al Sun ha commentato i tanti errori commessi da Andréda inizio stagione ad oggi. L’ex portiere del Manchester United commenta duramente. QUESTIONE DI PRESSIONI – Peterha espresso duramente la sua opinione riguardo l’ex portiere dell’Inter: «Credo sia una questione di pressione, gli ho parlato dopo la partita col Bayern Monaco, gli ho parlato anche dopo la partita col Galatasaray, è molto dispiaciuto per gli errori che ha commesso. Voglio fargli capire cosa significa essere del Manchester United e che tipo di pressioni deve sopportare. Qualunque errore ha commesso, lo deve mettere da parte e guardare avanti. Ora hatutta la squadra, adesso non si fideranno più di lui e non va bene». Fonte: The Sun Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...