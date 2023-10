Scandone | prima vittoria e dedica per Raffaele Baladres

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDavanti ad una platea gremita di supporters biancoverdi, l’ASD Feliceporta a casa la suacasalinga tra le mure amiche del Pala Del Mauro battendo Adria Bari con il punteggio di 53-48. Unata anche aBaldares presente sugli spalti: per l’intera serata è stato possibile effettuare donazioni, grazie alla collaborazione tra la famiglia del giovane e l’associazione AMDOS MERCOGLIANO ODV che gestirà la raccolta fondi, per aiutare il mercoglianese affetto da Sla per cui non esistono cure efficienti ma un supporto in grado di rallentare la malattia e le sofferenze. Per sensibilizzare tutti i tifosi a questa iniziativa così importante, la squadra biancoverde ha indossato un coglia con la scritta ...