Saw X | le recensioni della critica USA lo ritengono il migliore sequel della saga

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 8 ottobre 2023) LeUSASaw X ilfilmhorror. Diretto da Kevin Greuter, l’ultimo capitolo del vede il ritorno di John Kramer, alias Jigsaw, interpretato da Tobin Bell, per compiere la sua deliziosa e cruenta forma di vendetta su un gruppo di truffatori medici in Messico. Il film, che si svolge tra il primo e il secondo capitolodi Saw, è stato accolto con reazioni per lo più entusiastiche sui social media. In vistadata di uscita di Saw X, i critici stanno ora condividendo i loro pensieri sul nuovo prequel, e il parere generale è più che positivo. Franck Scheck di THR elogia il film e il suo nuovo ...