Sarri | «l’obiettivo primario era la sopravvivenza | c’erano cinquanta gradi in campo»

(Di domenica 8 ottobre 2023)a Dazn dopo Lazio-Atalanta 3-2 «In questa stagione Vecino ci sta segnando, ci sta risollvendo problemi, veniva da una partita di livello in Champions, ha fatto solo uno spezzone e l’ha fatto bene dal punto di vista mentale e materiale, tutti hanno fatto ingressi di consistenza» «I primi 25 minuti di altissimo livello, il secondo gol è stata una costruzione da dietro di grande livello, alla mezz’ora il risultato poteva essere molto più rotondo, poi chiaramenteera la5oin mezzo al, non potevamo tenere quei ritmi, i cambi ci hanno dato nuovo vigore». Luis Alberto come sta? È partecipe anche fuori del. «È trascinante quando è così, è trascinante per tutta la squadra. Oggi ha giocato ...