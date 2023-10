Sapevate che Pierpaolo Spollon ha 2 figli? Chi è la moglie e perché non ne ha parlato prima

(Di domenica 8 ottobre 2023)ha confidato di avere dueed ha spiegato per quale motivo aveva sempre preferito non dirlo pubblicamente. Intervistato da Repubblica, l’attore di numerose fiction italiane, ha spiegatoha voluto “omettere” questa informazione ed haanche delle mamma: è anche sua? Scopriamo tutto. “Ho due”, la confessione di: chi è sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Padova è una città universitaria, si legge di ragazzisi tolgono la vita: non sono riusciti a portare a termine gli esami, hanno finto con la famiglia e non reggono la vergogna. Ecco, i pesi ...... e Pitagora non è solo quello del tabelline ma è anche l'autore del teorema di Pitagora,è potuto essere spiegato soltanto con la matematica modernail professore Gianni D'anna, ...

Mauro Repetto, 5 cose che non sapevate dal libro dell’altra metà degli 883 Corriere della Sera

Sapevate che in Sardegna c'è la casa di Barbie (e ci si può anche ... vistanet

In pochi sanno che Loretta Goggi si è cimentata anche come doppiatrice per film di animazione: negli anni Sessanta ha doppiato il canarino Titti nei cartoni della Warner Bros e, anni dopo, anche il ..."Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi 'slogan politici' di alcuni militanti della Cgil. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il ...