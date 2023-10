Sanità privata senza pudore in Lombardia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il Centro unico di prenotazione (Cup), il sistema che permetterebbe di accorciare gli infiniti tempi d’attesa dellalombarda, mettendo insieme le agende di strutture pubbliche e private convenzionate, non piace ai centri accreditati, che contestano il progetto attraverso la loro associazione, l’Aiop (Associazione italiana ospedalità), e aprono un fronte con il ministro regionale del Welfare Guido Bertolaso. Le cliniche attaccano l’assessore Bertolaso per lavorare di più. A rischio un investimento da 67 milioni di euro In una nota l’Aiopafferma che “gli erogatori privati accreditati intendono completare il processo di integrazione con il sistema di prenotazione regionale mettendo a disposizione tutte le agende, ma con una soluzione che integri i cup delle singole strutture con quello unico regionale e non una ...