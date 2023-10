San Marco dei Cavoti | grande partecipazione all’augurazione del nuovo Punto Lettura

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di: 2 minutiNati per Leggere Campania festeggia l’apertura dela Sandei. Le storie hanno trovato una nuova casa, grazie allo spazio messo a disposizione dal Liceo Medi Livatino e al supporto dell’Associazione Passiata di San Diodoro, con il gruppo dei Volontari Nati per Leggere. Presenti al taglio del nastro, la Dirigente scolastica Maria Cirocco, il Sindaco Angelo Marino e i pediatri Casani, Cocca e Martucci. Proprio la dott.ssa Casani ha illustrato alle tantissime famiglie presenti i fondamenti scientifici del programma socio-sanitario, promosso tra l’altro dall’Associazione culturale pediatri, che mira a diffondere laconsivisa in famiglia fina dai primi giorni, come pratica di salute nella fascia 0-6 anni. I volontari accorsi a ...