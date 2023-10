Samsonite Lapt backpack | Zaino Porta PC Unisex Adulto | Nero Black | 44 cm – idea regalo as roma

Leggi su justcalcio

(Di domenica 8 ottobre 2023) Oggi vogliamo segnalarvi una bella. Siete a caccia di unaas? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Tasca frontale per gli effetti personali. Tasca frontale con zip con soffietti e organizzazione interna: tasche per documenti e altri oggetti,penne e tasca See thru. Comparto principale con organizzazione business per documenti + una tasca See Thru con zip per riporre i cavi e un’ulteriore tasca. Compartopc con tasca per tablet aggiuntiva per evitare danni ai dispositivi. Due tasche laterali in rete. Una tasca superiore con fodera effetto manopesca per riporre occhiali, biglietti o altri piccoli oggetti essenziali. Smart Sleeve. Schienale imbottito. Maniglia morbida imbottita. Hardware metallico con tirelli combacianti per ...