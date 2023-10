Sampdoria | incontro tra Radrizzani e Ibrahimovic | ma Pirlo non è a rischio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 ottobre 2023)tra, proprietario della, e, ma il numero uno dei blucerchiati nega qualunque intreccio di mercato Andrea, proprietario della, ha incontrato oggi Zlatanad un pranzo oggi a Milano. Possibili retroscena di mercato? Non per il numero uno dei blucerchiati. Contattato dall’Ansa ha infatti così commentato. «Un cambio in panchina? No, Zlatan è un amico.confermato? Assolutamente sì». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM