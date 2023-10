Salernitana-Sousa | rischio concreto di esonero | tutti i nomi per il sostituto

(Di domenica 8 ottobre 2023) Notte fonda per la. I campani hanno perso anche in casa del Monza e la posizione dell'allenatore Pauloè sempre...

Paulo, allenatore della, ha parlato così dopo la sconfitta dei granata contro il Monza Pauloha così parlato a Sky Sport dopo la sconfitta della suacontro il Monza. LE ...Sono ore calde in casadopo il ko di Monza. E Pauloè sempre più a rischio.

SALERNITANA, SOUSA: "C'È AMAREZZA, IO RESTO CONCENTRATO SUL LAVORO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Monza, tris alla Salernitana: Sousa a rischio | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Monza. Queste le sue parole sul suo futuro ...La posizione di Paulo Sousa è in bilico con le percentuali di un possibile esonero che sono aumentate vertiginosamente dopo la sconfitta sul campo della formazione brianzola. OneFootball Video Al ...