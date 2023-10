Salernitana-Sousa | ore di riflessioni | rischio concreto di esonero | tutti i nomi per il sostituto

(Di domenica 8 ottobre 2023) Notte fonda per la. I campani hanno perso anche in casa del Monza e la posizione dell'allenatore Pauloè sempre...

Sempre più delicata, invece, la situazione per la, a secco di vittorie dopo 8 giornate: la panchina di Paulotraballa. "La cronaca della partita" Colpani e Vignato a segno Bastano ..."Da parte della dirigenza, non mi hanno detto assolutamente nulla, oggi. Sono sereno, consapevole dell'onesta' del lavoro mio e dello staff". Lo dice Paulo, dopo la sconfitta dellaa Monza, a proposito della sua panchina a rischio. "Preoccupato Sono preoccupato di quello che succede in Israele o Ucraina. Nel calcio - ha aggiunto a Dazn ...

La Salernitana, come riportato da TMW, valuta l’esonero di Sousa. Si attende solo la comunicazione ufficiale e come possibile sostituto il club starebbe valutando l’ex tecnico rosanero Giuseppe Iachin ...E' giunta ai titoli di coda l'avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. La netta sconfitta contro il Monza costerà, salvo ...