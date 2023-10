Salernitana | Sousa a rischio esonero | tutti i nomi per il sostituto | c'è anche Paolo Cannavaro

(Di domenica 8 ottobre 2023) Notte fonda per la. I campani hanno persoin casa del Monza e la posizione dell'allenatore Pauloè sempre...

Paulo, allenatore della, potrebbe essere rimosso dall'incarico in vista della sosta Nazionali: spunta un nuovo nome La netta sensazione dopo la debacle odierna dellasul campo ...Esonero Paulo, lapensa al possibile sostituto del tecnico portoghese: sono due i nomi in lista L'ennesima sconfitta in questo inizio campionato potrebbe costare cara a Paulo, che molto ...

Sky - Salernitana, riflessioni su Sousa: sogno Tudor, idee Inzaghi e Stramaccioni Tutto Napoli

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, potrebbe essere rimosso dall’incarico in vista della sosta Nazionali: spunta un nuovo nome La netta sensazione dopo la debacle odierna della Salernitana sul ...Il nuovo tecnico a sorpresa potrebbe arrivare dal comparto dei telecronisti, il nome a sorpresa è per la Salernitana.