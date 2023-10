Salernitana | Paulo Sousa | “Panchina? Sono sereno | penso al mio lavoro”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da parte della dirigenza, non mi hanno detto assolutamente nulla, oggi., consapevole dell’onesta’ delmio e dello staff”. Lo dice, dopo la sconfitta dellaa Monza, a proposito della suaa rischio. “Preoccupato?preoccupato di quello che succede in Israele o Ucraina. Nel calcio – ha aggiunto a Dazn – e’ una situazione normale. Ioal mio, e’ normale che la dirigenza analizzi tutto pensando al futuro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

"Da parte della dirigenza, non mi hanno detto assolutamente nulla, oggi. Sono sereno, consapevole dell'onesta' del lavoro mio e dello staff". Lo diceSousa, dopo la sconfitta dellaa Monza, a proposito della sua panchina a rischio. "Preoccupato Sono preoccupato di quello che succede in Israele o Ucraina. Nel calcio - ha aggiunto ...Commenta per primoSousa , tecnico della, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta per 3 - 0 in casa del Monza: 'Non è stato un approccio arrendevole, abbiamo concesso troppo spazio ai loro ...

Monza-Salernitana, Paulo Sousa: «Allegri e convinti per il riscatto» ilmattino.it

Il Monza vola al settimo posto: 3-0 alla Salernitana, Paulo Sousa a rischio esonero Fanpage.it

"Da parte della dirigenza, non mi hanno detto assolutamente nulla, oggi. Sono sereno, consapevole dell'onesta' del lavoro mio e dello staff". Lo dice Paulo Sousa, dopo la sconfitta della Salernitana a ...Paulo Sousa-Salernitana, titoli di coda. Salvo sorprese, la società campana ha deciso di esonerare il tecnico portoghese al termine dell'ennesima partita giocata malissimo dalla sua squadra, ...