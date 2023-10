Rugby | il Rovigo campione d’Italia cade in casa contro i Lyons! Colorno ribalta Mogliano nella Serie A Elite

(Di domenica 8 ottobre 2023) La prima grossa impresa della2023-2024 dila regalano i Lyons, che espugnano lo Stadio Mario Battaglini di, battendo a domicilio i campioniper 6-19, mentre nell’altro match della 1a giornata ilripresa il match del Quaggia diVeneto e vince in trasferta per 10-18. Ilparte beneile chiude la prima frazione in vantaggio per 10-0 grazie ad una meta trasformata ed un calcio, maripresa gli ospiti dapprima accorciano con una meta non trasformata e poi, nel giro di 8 minuti, tra il 68? ed il 76?,no il match con una meta trasformata e due calci per il ...

STOP INASPETTATO PER I CAMPIONI D'ITALIA DEL ROVIGO CONTRO I LYONS - Mogliano Veneto v HBS Colorno, 10 - 18 (0 - 4); Femi - CZ v Sitav Lyons, 6 - 19 (0 - 4) - Classifica: Fiamme Oro, HBS Colorno, Sitav Lyons 4; Petrarca 2; Rovigo Viadana 1970 2; Valorugby Emilia 1; Femi - CZ 0; Jenner Lauren (Treviso) Domenica 8.10.2023 - ore 19.00 - Diretta in chiaro RAI Sport, in streaming DAZN, Stadio Mario Battaglini Femi - CZ v Sitav Lyons Arbitro: Federico

Si è concluso questa sera il primo turno della Serie A Elite maschile di rugby. Già la giornata di ieri aveva regalato le prime emozioni con i vice campioni in carica che fra le mura di casa non erano ...Oggi Andrea Bacchetti disputerà l’ultima partita e dirà addio al rugby giocato. In bacheca due scudetti e una Coppa Italia.