Rottura Basciagoni | intervengono sui social il padre e il manager di Alessandro

Leggi su 361magazine

(Di domenica 8 ottobre 2023) Isi sono lasciati. Dopo laannunciata da Sophie Codegoni in serata, da parte dinessuna replica. Intanto suisono intervenuti ile ildi Basciano. Ecco cosa hanno detto ai fan Isi sono lasciati. Sophie Cordegoni ha annunciato la fine della storia conBasciano,della sua bambina Celine, nata lo scorso maggio. La ex gieffina lo ha annunciato con un lungo post pubblicato in serata nelle sue stories Instagram, dove ha detto che sarebbero successe cose molto gravi che l’hanno portata a prendere la decisione di lasciarlo. La modella e influencer ha chiarito che sta attraversando un bruttissimo periodo e ha chiesto ai fan di sostenerla....