Rotoballe a fuoco nel Fortore | provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle prime ore del mattino, a Montefalcone Val, sono andate auna cinquantina didi paglia. Alcune squadre dideldel distaccamento di San Marco dei Cavoti sono al lavoro per avere ragione del rogo che si è sviluppato in prossimità di un parco eolico e la conseguente bonifica dell’area da parte della squadra dei caschi rossi che dovranno poi svolgere. L’enorme incendio fortunatamente non ha causato danni alle persone. Si stanno ancora cercando di individuare le cause del rogo. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nel primo pomeriggio di oggi nell'area agricola lungo via Reale, tra Voltana e Lavezzola, ha preso fuoco un capannone agricolo con dentro rotoballe e materiale di varia natura. L'incendio sembra sia partito da stracci collocati all'esterno. Non risultano persone ferite, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. TEZZE SUL BRENTA (VI), INCENDIO: Intervento dei vigili del fuoco stamattina, intorno alle 6:20, per l'incendio di 30 rotoballe di fieno in un campo a via Cavazzoni, a Tezze sul Brenta (VI). Ancora in corso le operazioni di spegnimento.

Nel primo pomeriggio di oggi nell'area agricola lungo via Reale, tra Voltana e Lavezzola, ha preso fuoco un capannone agricolo con dentro rotoballe e materiale di varia natura. L'incendio sembra sia partito da stracci collocati all'esterno.