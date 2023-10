Romina Carrisi incinta | la prima ecografia emoziona i fan | svelato il sesso del bambino

(Di domenica 8 ottobre 2023)hala notizia più attesa. Ha dato la notizia sui suoi canali social. Ora è davvero ufficiale: ecco di che cosa si tratta. Un bellissimo momento per la figlia di Al Bano ePower. La figlia minore dei due artisti ha pubblicato un post su Instagram nel quale conferma la gravidanza.rivela la gravidanza (Ansa) – chenews.itÈ arrivato l’annuncio ufficiale perPower dopo le varie “paparazzate” che l’hanno vista protagonista in queste ultime settimane. La figlia minore di Al Bano eè in attesa del primo figlio e su Instagram ha condiviso la “genesi” di questi primi mesi di gravidanza, informando così tutti i suoi follower che aspettavano qualche novità....

Ospite a 'Verissimo', Al Bano parla del divorzio daPower , difendendo pubblicamente la ... La famiglia per me era sacra ed è ancora così', spiega, sottolineando di aver rispettato il ...Leggi Ancheincinta: 'Mio papà Albano ha esultato in pugliese' Leggi Anche Jolanda Renga e il suo primo libro: 'Mamma e papà sono orgogliosi di me' ' Avevo la camera piena di suoi ...

Romina Carrisi incinta: "Mio papà Albano ha esultato in pugliese" TGCOM

Verissimo, Romina Carrisi è incinta: le prime immagini con il pancione. La reazione inaspettata di Al Bano Today.it

Al Bano ospite oggi da Silvia Toffanin nel salotto televisivo di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 in onda tutti i weekend dalle 16.30. Intervistato dalla padrona di casa, Al Bano Carrisi ...A "Verissimo" il cantante parla del divorzio da Romina Power: "Ho rispettato il suo desiderio di andare via dall'Italia" ...