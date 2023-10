Romeo Beckham | come tutti noi | prova a vestirsi come David Beckham

Leggi su gqitalia

(Di domenica 8 ottobre 2023) Probabilmente avrai già visto, la grande docu-serie di Netflix che racconta l'ascesa e la crescita del nostro. Non l'hai fatto? Corri a vederla immediatamente. Certo, la maggiore parte della serie è dedicata ai gol e alle numerose giocate di. Il progetto, però, non lo mette in evidenza solo per il suo ruolo di calciatore numero uno in Inghilterra, osex-symbol di questo sport, bensì lo presentavero e proprio riferimento di stile. Canotte aderenti e pantaloni larghi. Pareo e ciabatte. Giacche di Gucci prese direttamente dalle passerelle, perché ai fotografi serve sempre qualcosa di bello da immortalare egliel'ha sempre ...