Roma | Mourinho | 'Le voci sull'esonero e la smentita? Ho un contratto fino al 30 giugno e so cosa voglio'

(Di domenica 8 ottobre 2023) Lava alla sosta con il poker di Cagliari, ma con preoccupazione per l'infortunio di Paulo Dybala. Da qui parte José,...

... ha parlato a Dazn dopo la doppietta realizzata al Cagliari: 'Non è ladi Lukaku, è la. ...Io e il mister abbiamo un rapporto molto speciale, conosce la mia famiglia ma sa anche ...Dopo il poker al Servette in Europa League, lasegna altri 4 gol anche al Cagliari: finisce 1 - 4 per la squadra disu quella di Ranieri. L'MVP è Lukaku con la sua doppietta, molto bene anche Paredes e Belotti. Nel Cagliari Nandez ...

Dybala esce in lacrime per infortunio in Cagliari-Roma: Mourinho preoccupato, non vuole guardare Sport Fanpage

Il gesto di Mourinho verso Ranieri a bordocampo prima di Cagliari-Roma Corriere dello Sport

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle di Cagliari-Roma, valida per l’ottava giornata di Serie A: RUI PATRICIO 6,5 – Da non sottovalutare il suo intervento iniziale su Petagna, quando si era ancora ...Dopo il poker sul campo del Cagliari parla il tecnico giallorosso che risponde così sulle condizioni del talento argentino. Poi un passaggio sul suo futuro nella Capitale ...