Roma | Mourinho | 'Le voci sul possibile esonero? Nessun problema'

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, torna in campo alle 18 lain, impegnata a Cagliari contro i padroni di casa guidati da Ranieri e ultimi in classifica. Per Mou spazio alla coppia Dybala - Lukaku, per Ranieri c'è Petagna. L'ex Shomurodov in ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Unipol Domus' tra il Cagliari di Ranieri e ladiin tempo realeLafa visita al Cagliari in Sardegna in una gara valida come primo posticipo domenicale dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni ...

Roma, Mourinho: "Ranieri un amico. Le voci di un esonero Nessun problema" TUTTO mercato WEB

In campo tra poco alla Unipol Domus Cagliari e Roma. Le formazioni ufficiali: José Mourinho ritrova la LuPa dal primo minuto. A sinistra, rispetto alla gara col ...Periodo no per il portiere del Cagliari Radunovic: dopo gli errori e la sostituzione con il portiere Scuffet annunciata ieri da Ranieri, ora arriva anche l'infortunio. (ANSA) ...