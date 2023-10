Roma | Lukaku | «Stiamo crescendo | con Mourinho relazione speciale»

(Di domenica 8 ottobre 2023) Le parole di Romelu, attaccante della, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro il Cagliari Romeluha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Cagliari. Di seguito le sue parole. GOL – «Laè la, come ho detto prima dobbiamo migliorare,. Dobbiamo fare meglio per i tifosi e per la città. Sono contento per la vittoria» ALLENAMENTO – «Sono un professionista, ho lavorato tanto d’estate. Io parlo in campo. Devo continuare così» DYBALA E– «Mi sto trovando benissimo con Dybala. ho giocato con tanti grandi giocatori, Paulo mi aiuta tanto, speriamo di recuperarlo presto, è importante. Conabbiamo una ...

LA RISPOSTA IN CAMPO E IL RAPPORTO CON MOU - Lo stesso ex Inter si è tolto qualche sassolino dalla scarpa a fine gara: 'Non è ladi, è la. Sono un professionista, tanti hanno parlato ...Lasi gode il migliordi sempre: le parole del belga . Mourinho e le sensazioni sull'infortunio di Dybala. Dybala ha abbandonato il terreno di gioco tra le lacrime per un problema al ...

Roma, Lukaku già da record: solo una leggenda ha fatto meglio TvPlay.it

Nell’ottava giornata di campionato la Romavince in casa del Cagliari: all’Unipol Domus finisce 4-1 per i giallorossi grazie alla doppietta di Lukaku e ai gol di Aouar e Belotti. Dopo la partita il ...Cagliari La barchetta del Cagliari fa naufragio davanti alla portaerei Roma che ha infilato 4 palloni nella porta del malcapitato Scuffet, che ha bagnato così amaramente il suo esordio in maglia rosso ...