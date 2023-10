Roma | le ultime sull’infortunio di Paulo Dybala

Nellecinque sfide giocate in Campania, tra Coppa Italia e Serie A i toscani hanno ... Inter 19; Juventus 17; Napoli* e Fiorentina* 14; Atalanta 13; Lecce, Monza e Frosinone 12; Bologna e...La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro dellesei gare contro la squadra detentrice del ... comee Inter). Matteo Politano ha già segnato tre gol in questo campionato, tanti quanti in ...

Cagliari-Roma, Dybala ko: le ultime sulle condizioni dell'attaccante Il Romanista

Cagliari-Roma, Mourinho: "So quel che voglio, qui darò tutto" Sky Sport

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Cagliari contro la Roma. Di seguito le sue parole ... Il nostro campionato inizia adesso, io l’ho sempre detto: siamo gli ultimi ...Trauma distorsivo al ginocchio sinistro: questo il primo responso sull'infortunio di Paulo Dybala, uscito nel corso del primo tempo del match ...