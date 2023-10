RISULTATI | WWE Fastlane 2023

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre, alle 2 ore italiane, gli occhi erano puntati su, ospitato presso il Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. C’era grande attesa per il ritorno di John Cena nel ring, che affrontava la Bloodline, rappresentata da Solo Sikoa e Jimmy Uso. Accanto al sedici volte campione mondiale, c’era LA Knight. Uno dei match più attesi di questo PLE. L’hype era palpabile anche nel Last Man Standing Match tra Seth Rollins e Nakamura, dove il World Heavyweight Championship era nuovamente in palio. Nel frattempo, Jey Uso e Cody Rhodes cercavano di strappare i titoli di coppia dalle mani di Finn Balor e Damian Priest, mentre si stava sviluppando un’epica battaglia di alleanze, con l’LWO da una parte e Bobby Lashley e gli Street Profits dall’altra, che si sono scontrati in un coinvolgente Six-Man Tag Team Showdown. Sul ...

Seth Rollins ancora World Champion, Becky Lynch batte Trish Stratus in un classico. Risultato storico per il Judgment Day: ogni componente della ...

È il giorno di WWE Superstar Spectacle primo storico evento in India e per l’occasione sono stati presenti anche nomi importanti come il World ...

SPOILER: Risultati di WWE Friday Night SmackDown del 6/10/2023 World Wrestling

WWE: Risultati WWE SmackDown 06-10-2023 (ad un passo da Fastlane) Spazio Wrestling

Diamo voce ai nostri pronostici in merito al prossimo Premium Live Event della World Wrestling Entertainment, Fastlane.Shinsuke Nakamura ha rivelato che gli piacerebbe entrare in scena, per i suoi ingressi in WWE, con una spada da samurai.