Riso contaminato dal cadmio | rischi per il sistema nervoso | il prodotto ritirato | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Un grave allarme lanciato dal ministero della Salute: nel mirino un lotto diCarnaroli a marchio Carosio,dagli scaffali della catena di supermercati Lidl per ilo di una contaminazione di. Il richiamo rialcune confezioni da 1 chilogrammo, con data di scadenza febbraio 2025 e codice a barre 20505318, confezioni in cui sono state rilevate tracce dioltre i limiti consentiti. Nel dettaglio, ilCarnaroli sottoposto a ritiro è statodall'azienda Curti srl, nello stabilimento di Valle Lomellina, in provincia di Pavia. Il ministero chiede ai consumatori di non consumare ildel lotto indicato e di riportarlo al punto di vendita dove è stato acquistato per ottenere il rimborso ...