Rimini-Recanatese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo aver passato il primo turno in Coppa eliminando il Gubbio, sperano di proseguire su questa strada per ritrovare la vittoria anche in campionato. Il club marchigiano, dal suo canto, dopo essere stato eliminato dalla Coppa per mano della Vis Pesaro, vuole assolutamente riscattarsi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

...- Taranto Pineto - Pontedera SPAL - Pescara Turris - Virtus Francavilla 20.45 Ancona - Vis Pesaro Audace Cerignola - Benevento Fiorenzuola - Pergolettese Monopoli - FoggiaSestri ...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaSeconda partita casalinga consecutiva per il, che dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Gubbio ospiterà domenica ...

La Recanatese di scena a Rimini. Squadre a caccia di punti pesanti Quotidiano Sportivo

Raimondi vuole un Rimini operaio: "Lotta e sacrificio, così si vince" Quotidiano Sportivo

Lo ha detto dopo la partita di coppa con il Gubbio, Gabriel Raimondi, e seppur usando altre parole, lo ricorda ai suoi per la gara con la Recanatese. Quella di oggi che deve offrire certezze ben più ...Ancora un appuntamento "sotto i riflettori" per la Recanatese: non è il primo e non sarà l’ultimo di questo singolare mese caratterizzato da temperature quasi agostane e da un calendario fittissimo. S ...