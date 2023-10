Le nostre entrate, oltre alle donazioni, vengono daidel Servizio Sanitario Nazionalei pazienti italiani e dell'Unione Europea e da fondi privati e assicurazionii pazienti extra ......Stelle lanciano un appellouna legge contro pubblicità al gioco d'azzardo Posted on 2 Marzo 2018 Author Redazione Savona. Oltre al dimezzamento dello stipendio e alla trasparenza sui, i ...

«Rimborsi per le ambulanze: la Regione sia più celere» L'Eco di Bergamo

Due milioni rimborsi per rettore Messina, esposti Agenzia ANSA

Che differenza sussiste tra i mutui e finanziamenti per la casa È una domanda tutt’altro che scontata per chi si affaccia per la prima volta sul mercato immobiliare, alla ricerca di una nuova abitazi ...L'associazione Onlus Aristogatti ha chiesto un aumento del rimborso che il Comune di Civitanova Marche garantisce per il mantenimento dei gatti randagi. Accordo raggiunto su una cifra di 0.35 euro al ...