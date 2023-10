Ricordiamoci dei Tango Bond

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dal momento che sono stato chiamato cortesemente in causa su queste pagine da Paolo Becchi e Giovanni Zibordi, sul tema dei rapporti piuttosto complessi tra debiti sovrani e creditori, mi sembra doveroso precisare in premessa alcune cose sul default argentino – il settimo in ordine di tempo – dei primi anni duemila. In particolare, i miei due interlocutori si stupiscono di alcune mie affermazioni in merito, in quanto avrei confuso il debito estero con il debito sovrano. Ora, senza entrare nelle dinamiche che crearono le premesse del citato default – in cui spicca l’insensata ostinazione a voler tenere agganciato il peso al dollaro americano, spiazzando di fatto una economia incommensurabilmente meno competitiva di quella statunitense – , mi è sempre stato chiaro che in quel drammatico periodo la bilancia commerciale del grande Paese sudamericano si trovava in profondo rosso, con le ...