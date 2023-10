Riciclaggio in concorso | denunciate tre persone

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’azione di contrasto ai reati predatori da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano che, nell’ambito di una più articolata strategia di controllo del territorio, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino due fratelli di Sturno per “in”. La perquisizione eseguita presso l’abitazione dei predetti, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, ha permesso di rinvenire due targhe di autoveicoli occultate all’interno del box. All’esito di più approfonditi accertamenti le targhe sono risultate abbinate a delle vetture già demolite, intestate a soggetti allo stato irreperibili. L’ininterrotta azione preventiva ha portato inoltre ad intercettare un furgone sospetto che si aggirava per le strade del comune della Valle Ufita. Quel veicolo ha da subito insospettito i militari ...

... nella repressione all'evasione fiscale e nella prevenzione deldi denaro sporco. Se vuoi entrare a far parte di questo corpo dello Stato, allora non lasciarti sfuggire il nuovo...Il museo propone anche una visita guidata con le torce, undi disegno per bambini e una ... compresi i 'presepi di'.

“Riciclaggio in concorso”: tre persone denunciate dai carabinieri AvellinoToday

Cgil, concorso di idee anti riciclaggio per studenti Unibas Agenzia ANSA

Continua l’azione di contrasto ai reati predatori da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano che, nell’ambito di una più articolata strategia di controllo del territorio, hanno defer ...Arriva un nuovo concorso della Guardia di Finanza. Ecco tutti i requisiti richiesti per candidarsi e come partecipare al concorso. La Guardia di Finanza è ...