Reportage TPI – Viaggio nel Marocco raso al suolo dal sisma

(Di domenica 8 ottobre 2023) Di Talat N’Yaaqoub non restano che macerie. Il villaggio arroccato sulle montagne dell’Atlante, ad appena una ventina di chilometri dall’epicentro, è statoaldal terremoto che ha colpito illo scorso 8 settembre. Insieme a centinaia di abitazioni, sono andati distrutti l’ospedale e la scuola. I superstiti adesso vivono nelle tende che sono state montate dalle autorità marocchine con l’aiuto di varie ong internazionali. Mentre gli adulti trasportano viveri e altri beni di prima necessità alle tende, i bambini giocano tra ciò che resta delle loro case. «Ero seduto in salotto, i miei figli stavano guardando una partita di calcio in televisione e mia moglie dormiva. La scossa è stata talmente forte che abbiamo sentito il boato quando ormai le case erano crollate». Hassan ricorda così il momento in cui il terremoto ha ...