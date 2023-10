Report | La Russa infuriato con Ranucci per l’inchiesta sulla sua famiglia | pronto a querele

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023) «Va subito affermato che dopo quasi due mesi di costose ricerche e di troupe sguinzagliate in varie regioni d’Italia, non avendo potuto trovare nemmeno un briciolo di attività non solo illegali, ma anche solo inopportune di Ignazio La, Sigfridoe i suoi compagni – il riferimento è ai giornalisti di– hanno optato per cercare disperatamente di infangare suo padre e la sua». Sarebbe questo l’aspetto che ha fatto infuriare il presidente del Senato e segnalato, attraverso una nota, dal suo portavoce. «Ricostruzioni del tutto difformi dalla verità e gravemente lesive dell’onore di chi, a cominciare dal defunto Antonino Lache oggi avrebbe 110 anni, in vita sua mai è stato oggetto neanche di un avviso di garanzia per qualsivoglia ragione». Prima ancora di andare in onda, ...