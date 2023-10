Red Bull 64 Bars Live | che show a Scampia | il rap italiano è in forma smagliante

Tutto accade in curva 1, dove le due monoposto di Brackley arrivano praticamente affiancate insieme alladi Max Verstappen. Hamilton out Russell è in mezzo mentre Hamilton arriva da dietro ...Non un fine settimana positivo per l'unico pilota che è riuscito a battere laquest'anno (a Singapore). Fine settimana in salita nel deserto di Lusail, per lui: eliminato già nel 2° turno ...

Sainz salta il GP del Qatar per una perdita di benzina sulla sua Ferrari SF-23 riscontrata poco prima dell'inizio della gara sulla pista di Losail. Per la Ferrari correrà solo Leclerc ...Un finale roccambolesco premia la costanza e la tenacia di Mads Østberg che insieme a Patrik Barth vince il Rally di Ungheria 2023, ripetendo così la vittoria ottenuta nel 2021 sempre in terra unghere ...