Reazione a Catena in prima serata | che botta per Marco Liorni | come va a finire

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) L'esperimento era di quelli affascinanti, ma pericolosi, difficili. Si parla di, il programma condotto dasu Rai 1, portato il sabato sera in, a "raddoppiare" l'appuntamento col pre-serale. La sfida è andata in scena ieri, sabato 7 ottobre. E non è andata bene:si scontrava infatti con Tu si que vales, la corazzata di Canale 5 con un cast d'eccezione e Maria De Filippi ad orchestrare le operazioni. Il verdetto dello share è chiaro:si ferma al 13,9% mentre Tu si que vales fa il 28,5 per cento. Insomma, più del doppio. Cifre che danno indicazioni precise alla Rai: ermo restando il clamoroso successo del programma di ...