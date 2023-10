Dati che fanno rabbrividire per un fenomeno almeno apparentemente inarrestabile. Secondo la fotografia scattata dal Servizio Analisi Criminale della Direzione ...Dovrà tornare in aula il 24 ottobre per una serie dipresunti. E cosa fa lui per gestire la ... Giorgia Meloni si è presa l'ennesimo "scordati chemigranti siamo con te" da Polonia e Ungheria .

Reati su minori, 492 casi in Piemonte nel 2022 (+15%): aumentano i crimini sessuali TorinoToday

Reati sui minori: violenze sessuali e abusi già da bambine "lasciano orribili cicatrici" - Luce Luce

ROMA (cronaca) - E' quanto emerge dal Dossier Indifesa diffuso da Terre des homme ilmamilio.it Reati sui minori nel Lazio in aumento, dai maltrattamenti alla violenza sessuale sulle giovani donn ...I dati della Direzione Centrale Polizia Criminale in occasione della Giornata mondiale delle bambine (11 ottobre) ...