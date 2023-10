Ravezzani | «Scandalizzarsi per il gol di Pulisic Uno nel passato»

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’Inter perde la vetta, il motivo è anche un gol irregolare segnato da Christianin Genoa-Milan. Fabiorichiama all’ordine su Twitter. PARAGONI – La rete segnata dal Milan è sicuramente irregolare. Il braccio dell’americano è chiaro e palese con i monitor, eppure l’arbitro ha lasciato andare. Fabiofa una richiesta: «Tutti quelli che si scandalizzarono per il gol di Udogie (Milan-Udinese) devono rifarlo ora con. Quelli che invece non lo menzionarono nemmeno devono tacere. In tutti gli altri casi siamo di fronte a faziosi (che sono una parte cospicua e deleteria)». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...