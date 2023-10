Rapimento di Shani Louk | apprensione e ricerche in corso

(Di domenica 8 ottobre 2023) È un momento di grande tensione e preoccupazione per la famiglia di, una tatuatrice 30enne con doppia cittadinanza tedesca e israeliana. La giovane si trovava vicino alla striscia di Gaza per partecipare al festival musicale Nature Party quando è stata rapita e brutalmente picchiata da militanti di Hamas. Il video del suoè stato postato online dagli stessi militanti, che hanno erroneamente affermato che la donna fosse un “soldato israeliano“. Nel filmato,appare in condizioni disperate, con segni evidenti di violenza. La famiglia della vittima ha immediatamente riconosciuto la ragazza dalle immagini e ha lanciato un appello disperato per avere notizie sul suo stato e sulla sua posizione. Ricarda Lauk, madre die residente in Israele, ha condiviso un ...

La giovane tatuatrice tedesca si trovava in Israele per il vestival musicale "Nature Party". In un video circolato in rete, si vede il suo corpo martoriato su un pickup di Hamas ...