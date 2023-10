(Di domenica 8 ottobre 2023) Ildi Francesco Scarrone, 33 anni, e della moglie Carol Choi – prima che un– è una scelta di vita. Si trova a Trausella, in provincia di Torino, nella casa in pietra dove si sono trasferiti – ristrutturata ad arte e circondata dall’orto, dal frutteto e dal pollaio – dopo un percorso che ne ha stravolto gli obiettivi. «Io sono originario di qui, del Canavese, e ho una formazione da ingegnere», racconta Francesco. «Carol invece viene da New York, dove si è laureata in letteratura e ha lavorato nell’editoria. Ci siamo conosciuti qualche anno fa in Danimarca, dove eravamo arrivati entrambi per seguire la nostra passione per la cucina dopo aver frequentato alcuni corsi». All’epoca, il Paese era attraversato da quel fermento culinario che avrebbe presto contagiato il mondo nel nome dei prodotti autoctoni, ...

Ma quindi, come la chiamiamo questa cucina O meglio, nelladella gastronomia abbiamo ...Via Rueglio, 39 - Valchiusa, Fraz. Trausella (To) Necessaire Bistrot Via XX Settembre 1870, 118 - ...Ma quindi, come la chiamiamo questa cucina O meglio, nelladella gastronomia abbiamo ...Via Rueglio, 39 - Valchiusa, Fraz. Trausella (To) Necessaire Bistrot Via XX Settembre 1870, 118 - ...

Rantan, storia del ristorante sostenibile che mette tutti alla stessa tavola GQ Italia

Lo squalo è tratto da storia vera Cosa ha ispirato il film di Steven ... Movieplayer

In provincia di Torino, Francesco Scarrone e Carol Choi portano avanti un progetto all'insegna della condivisione più totale che è innanzitutto uno stile di vita ...