Rangers | Lampard non sarà il nuovo allenatore

Commenta per primo Dopo aver esonerato Michael Beale , idi Glasgow sono ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo il Daily Mail , si è chiusa la pista che portava a Frank, così ora i candidati alla panchina del club scozzese sono ...Commenta per primo Dopo l'esonero di Michael Beale isono a caccia di un nuovo allenatore. Secondo il Sun, il candidato principale alla panchina sarebbe Frank

Lampard: niente Rangers, 2 nomi nuovi per la panchina Calciomercato.com

Calciomercato: svolta in panchina, una leggenda va in panchina Stop and Goal

a number of names have been linked with taking the Rangers manager job, including former Chelsea and Everton manager Frank Lampard and Phillippe Clement. According to Ibrox News, though, Lampard has ...MAN UTD and England legend Wayne Rooney has left his role as head coach of MLS side DC United. And his exit has led to some fans questioning whether or not he could take over at RANGERS. The Light ...